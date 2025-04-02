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Царьград

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Атака дрона ВСУ ранит священника в Луганской Народной Республике

Атака дрона ВСУ ранит священника в Луганской Народной Республике

В Луганской Народной Республике дрон ВСУ атаковал автомобиль священника в селе Новоникольском. Протоирей Максим Коханов получил осколочные ранения, возвращаясь с Богослужения, и сумел добраться до фельдшерского пункта самостоятельно.

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