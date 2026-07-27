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Автомобили из Японии завозили под видом запчастей: раскрыты детали аферы в Новороссийске

Автомобили из Японии завозили под видом запчастей: раскрыты детали аферы в Новороссийске

Новороссийская таможня сообщила о раскрытии преступной схемы с ввозом иностранных автомобилей. По данным пресс-службы Новороссийской таможни, житель Пермского края организовал преступную группу для совершения нарушений в таможенной сфере.

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