Автомобили из Японии завозили под видом запчастей: раскрыты детали аферы в Новороссийске

Новороссийская таможня сообщила о раскрытии преступной схемы с ввозом иностранных автомобилей. По данным пресс-службы Новороссийской таможни, житель Пермского края организовал преступную группу для совершения нарушений в таможенной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии