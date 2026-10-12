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Смысл «энергетического перемирия»

Смысл «энергетического перемирия»

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Несмотря на жёсткую реакцию России на новые предложения о перемирии и акцентирование внимания на том, что «нам нужен прочный мир, а не очередная передышка для Украины», консультации между сторонами всё же продолжаются.

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