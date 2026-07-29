Наумов сообщил о начале восстановления дома после атаки БПЛА 22 июля

Специалисты начали восстановление дома в Краснодаре после атаки БПЛА в ночь на 22 июля. Глава города Евгений Наумов отметил, что потребуется несколько недель для замены плит перекрытия и предложил временное переселение жителям пострадавшего здания.
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