Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Наумов сообщил о начале восстановления дома после атаки БПЛА 22 июля

Наумов сообщил о начале восстановления дома после атаки БПЛА 22 июля

Специалисты начали восстановление дома в Краснодаре после атаки БПЛА в ночь на 22 июля. Глава города Евгений Наумов отметил, что потребуется несколько недель для замены плит перекрытия и предложил временное переселение жителям пострадавшего здания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии