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Насколько дорогими были советские автомобили на самом деле

Насколько дорогими были советские автомобили на самом деле

Многие до сих пор убеждены, что в Советском Союзе автомобили были гораздо доступнее, чем сегодня. Ценники действительно выглядят смешными: «Жигули» стоили около 7 000 рублей, «Запорожец» — чуть более 5 000.

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