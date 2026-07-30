Насколько дорогими были советские автомобили на самом деле

Многие до сих пор убеждены, что в Советском Союзе автомобили были гораздо доступнее, чем сегодня. Ценники действительно выглядят смешными: «Жигули» стоили около 7 000 рублей, «Запорожец» — чуть более 5 000.
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