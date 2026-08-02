Виктор Бут: Удары России по Украине услышали в Вашингтоне

Предприниматель отметил системный характер атак и изменение тона западной прессы.Журналист Александр Гамов и предприниматель Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» обсудили итоги последних недель боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии