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Царьград

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Виктор Бут: Удары России по Украине услышали в Вашингтоне

Виктор Бут: Удары России по Украине услышали в Вашингтоне

Предприниматель отметил системный характер атак и изменение тона западной прессы.Журналист Александр Гамов и предприниматель Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» обсудили итоги последних недель боевых действий.

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