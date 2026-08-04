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Медвежий угол

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Мобилизация осенью 2026 в России: быть или не быть? Власти сделали заявление

Мобилизация осенью 2026 в России: быть или не быть? Власти сделали заявление

Чем ближе сентябрь, тем громче звучит вопрос о возможном проведении новой мобилизации в стране. Интернет полнится слухами, и народ вспоминает русскую поговорку, что нет дыма без огня.

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Комментарии
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CM
C Major
ты меня не учи,я свое уже прошел,а тебе чтобы зря я зыком не молол,было бы неплохо на своей шкурке попробовать,мозги на место поставить..
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1 м.
Александр Александров
Так Вы что... Вообще ничего не знаете? Уже бывшие СВО-шники управляют городами и областями, а Вы думаете, что они всё ещё в армии, в окопах. Проснитесь! Уже давно утро настало.
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1 м.
Александр Каблучко
Плюнь тому в морду кто лепечет о калорийности, разнообразии и вкусности. Там одно дерьмо закупленное шакалами  у барыг, которым в тюрьме сидеть а не продовольствие на фронт поставлять. Я год проработал в приемной ЕР, почти каждую неделю колонны фур уходили на Донбасс и Курск, даже воду в баклагах везли. Беда только в том, что и на местах там ворья хватает
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1 м.