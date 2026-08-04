Мобилизация осенью 2026 в России: быть или не быть? Власти сделали заявление

CM C Major ты меня не учи,я свое уже прошел,а тебе чтобы зря я зыком не молол,было бы неплохо на своей шкурке попробовать,мозги на место поставить..

Александр Александров Так Вы что... Вообще ничего не знаете? Уже бывшие СВО-шники управляют городами и областями, а Вы думаете, что они всё ещё в армии, в окопах. Проснитесь! Уже давно утро настало.