В Роскачестве предупредили о штрафах для арендаторов за отсутствие регистрации

Если владелец квартиры сдает ее жильцам и заключает с ними договор на срок больший, чем 90 дней, он обязан при необходимости сделать им временную регистрацию в этой квартире, рассказал «Известиям» директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков 10 апреля.
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