В Роскачестве предупредили о штрафах для арендаторов за отсутствие регистрации

Если владелец квартиры сдает ее жильцам и заключает с ними договор на срок больший, чем 90 дней, он обязан при необходимости сделать им временную регистрацию в этой квартире, рассказал «Известиям» директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков 10 апреля.