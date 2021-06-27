В ВОЗ заявили о возможности нового локдауна из-за штамма «дельта плюс»

Новейший штамм коронавируса «дельта плюс» может привести к новому локдауну в случае, если мировое сообщество не отреагирует на него оперативно, считает официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйновичnino2 Новейший штамм коронавируса «дельта плюс» может привести к новому локдауну в случае, если мировое сообщество не отреагирует на него оперативно, считает официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.