Рунический гороскоп: Какие знаки зодиака не пострадают от ретроградного Меркурия с 1 по 7 апреля Татьяна СергееваВремя ретроградного Меркурия наступило, и представителям разных знаков зодиака необходимо быть особенно бдительными и готовыми к переменам.
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