Рунический гороскоп: Какие знаки зодиака не пострадают от ретроградного Меркурия с 1 по 7 апреля Татьяна СергееваВремя ретроградного Меркурия наступило, и представителям разных знаков зодиака необходимо быть особенно бдительными и готовыми к переменам.