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Царьград

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Озон-банк продолжает работу, несмотря на санкции Великобритании

Озон-банк продолжает работу, несмотря на санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против 7 банков, включая Озон-банк. Несмотря на это, банк продолжает работу в штатном режиме, не имея активов и операций за рубежом, используя российскую финансовую инфраструктуру.

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