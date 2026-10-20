© Jens Honore/Global Look PressНоутбук для ребенка — это давно не только устройство для учебы: он может использоваться для онлайн-занятий, игр, программирования, обработки фото и видео.
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