Депутат Рады предупредил, что закон о мобилизации коснется и мужчин за границей

РИАМО - 6 янв. Изменение закона о мобилизации на Украине затронут и граждан страны, которые находятся за границей, заявил заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
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