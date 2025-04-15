Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Malina
    А пора уже отменить "неприкасаемость судей"!!! Чем они отличаются от обыкновенных граждан??? Ничем!!!«Влиятельность ди...
  • Malina
    Да! Нужно образцово-показательно покарать представителей Фемиды.!!!!«Влиятельность ди...
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    Фамилию судьи!!! Страна должна знать своих "героев", вернее предателей!!!«Влиятельность ди...

Совсем не комильфо

Совсем не комильфо

Французы без объяснений задержали в аэропорту сотрудника МИД России    Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.

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