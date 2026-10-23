“With just 11 days until the midterm election, Texas Democrats have a chance to win two key congressional seats in districts that President Donald Trump won by 10 points in 2024,” a Washington Post-Schar School poll finds.
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