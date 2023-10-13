Глава Пентагона Остин прибыл в Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с визитом в Израиль, сообщает Agence France-Presse.Он планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами военного кабинета.
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