Український солдат у Сєвєродонецьку. Росія активізує бойові дії в Донбасі У той час, як Кремль нарощує наступ на старих напрямках, США та Захід надають нову підтримку Україні Як повідомили українські цивільні та військові офіційні особи, минулої п'ятниці Росія посилила наступ на сході України, застосувавши артилерію, ракетні установки та авіацію в Донецькій та Луганській областях, […] Сообщение Росія активізує бойові дії на Донбасі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.