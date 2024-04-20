3 самые популярные женские поп-группы нулевых, по которым мы скучаем до сих пор

Что стало с участницами топовых групп 2000-х? Spice Girls, MTV Europe Music Awards, 1997, фото: United ArchivesПереносимся прямиком в нулевые: на телеке включен канал MTV, на стене висит плакат с красоткой из журнала.
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