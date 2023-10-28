Рассказываем, что за циклон Армин надвигается на Санкт-Петербург и какую погоду он с собой принесет.Циклон "Армин" пришел в Петербург, принося с собой переменчивую погоду и обильные осадки в виде снега и мокрого снега.
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