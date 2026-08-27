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Представлен стеклянный аэрогриль Nester, который позволяет наблюдать за едой во время приготовления

Представлен стеклянный аэрогриль Nester, который позволяет наблюдать за едой во время приготовления

Nester Home Cook 6.2L Glass Air Fryer получил прозрачную чашу из боросиликатного стекла Nester представила аэрогриль, который позволяет буквально наблюдать за приготовлением еды и использовать чашу сразу в нескольких сценариях.

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