В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о мошенничествах под предлогом аренды жилья и продажи автомобилей и комплектующих посредством сети Интернет

Следователем Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двоих мужчин и женщины в возрасте 27 и 28 лет, которые совершали мошеннические действия в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
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