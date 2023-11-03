Мы говорим, что боремся с украинским нацизмом, и это правда. Но это ограниченная правда. Нацизм является радикальной формой национализма.
Заразная бацилла национализма
Комментарии
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Владимир Безгрешнов
Убивали и убивают не по патриотизму, а по национальности.Сколько в Чечне убито.
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1 д.
ВН
Валерий Никитин
неплохая попытка. тогда ответьте, почему многие чеченцы воевали против чехов"?
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21 час.
Галина глушкова
Автор умный, образованный, но хохол. И сейчас интеллигентно распыляет свою ненависть к России.
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14 час.
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