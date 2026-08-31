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От «Сафонов, оплатить!» до «Плохо-плохо»: какие герои мемов погибли в зоне СВО

От «Сафонов, оплатить!» до «Плохо-плохо»: какие герои мемов погибли в зоне СВО

Вспоминаем судьбы героев РунетаСегодня стало известно о гибели в зоне СВО Александра Сафонова — героя известного мема с Владимиром Жириновским, которого тот просил все «оплатить».

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