Госдума не обсуждает налог на сверхприбыль банков - Аксаков

На Восточном экономическом форуме 2026 года во Владивостоке глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что налога на сверхприбыль банков не планируют.
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