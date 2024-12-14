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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Спартаку» не нужен никакой Соболев, о котором так мечтал Семак. Просто неприлично выпускать его, когда Ерохин в такой форме»

– Станкович же сразу Соболева убрал из основного состава, увидел, что он неповоротливый, ему не хватает координации, резкости, рывка, скорости.

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