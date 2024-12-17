РЖД приготовились к падению прибыли почти в десять раз

«Ъ»: РЖД предупредили о снижении чистой прибыли в 2024 году на 88 % Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по итогам года составит не 121,7 миллиарда рублей, как было запланировано, а 15 миллиардов, то есть упадет почти в десять раз.
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