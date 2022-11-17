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Безработный мужчина упал в лестничный пролет с третьего этажа в Петербурге

В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу, он помещен в шоковую операционную. В Петербурге 38-летнй мужчина упал в лестничный пролет с третьего этажа.

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