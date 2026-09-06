Топ-события воскресенья: дерби «Динамо» — «Спартак», US Open, КХЛ и гонка Ф-1 в Монце

Мощное 6 сентября: «Балтика» — «Локомотив», «Ювентус» — «Милан», «Арсенал» — «Челси», Миранчук vs Месси, фигурка и финал ЧЕ по волейболу! ✅ ⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС — 2:2 США — Major League Soccer .
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