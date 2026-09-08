В Горном Алтае 66-летний мужчина зарезал собутыльника во время застолья

Свидетелем произошедшего стала женщина, которая обратилась в правоохранительные органы В Турочакском районе Республики Алтай 66-летнего местного жителя обвинили в убийстве знакомого во время застолья.
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