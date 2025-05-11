Политика как он...
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Политика как она есть

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  • михаил пензин
    Жаль, Сталин , в своё время не согласился с идеей союзников, расселить немцев по миру, а территорию поделить.Германия пригрози...
  • Вячеслав Ворон
    Да дышло им в хайло!Германия пригрози...
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    какая Ожидаемость побеждённые немцы нам опять Грозят!!!!И и если бы это было исполнимо бахнуть по фрг хотя бы Орешник...Германия пригрози...

Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее дочернюю компанию в России «Гугл» восстановить на всех их облачных сервисах аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение sports.

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