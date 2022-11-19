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Юрзинов о КХЛ: «Сегодня в России – роскошный хоккей! Везде праздник, прекращайте ругань!»

Владимир Юрзинов заявил, что в России сейчас роскошный хоккей и надо прекратить его ругать. – Ваша очередная командировка в СКА недавно завершилась, судя по телетрансляциям, в Санкт-Петербурге вы получили массу эмоций.

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