Заменить термин «новые регионы» на «исторические» Глава Крыма Сергей Аксёнов: Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы".
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Заменить термин «новые регионы» на «исторические» Глава Крыма Сергей Аксёнов: Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы".
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