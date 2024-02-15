В Центробанке РФ оценили возможность использования криптовалют в России

Центробанк РФ не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории России. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова в ходе своего выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».
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