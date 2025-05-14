Юрист Бондаренко рассказала россиянам про наказание за курение в подъездах

Юрист Яна Бондаренко, специализирующаяся на защите прав потребителей, напомнила, что курение в общественных местах — в частности, в подъездах и лифтах — является нарушением и может повлечь административное наказание.
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