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«Ман Юнайтед» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев победить на «Олд Траффорд»

12 мая в рамках 37-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30.

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