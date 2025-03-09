Бастрыкину доложат о нарушениях прав жильцов поселка Денежниково

В поселке Денежниково многоквартирный дом барачного типа, 1978 года постройки, находится в непригодном состоянии ввиду нарушения целостности кровли, разрушения фундамента и высокого процента износа несущих конструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии