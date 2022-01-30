Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nik Dom
    Ну это же британские ученые. Они все е..анутыеБританские учёные...
  • Бендер Задунайский
    Битва за квадратн...
  • Александр Салтановский
    Этот самый грЕм, часом не летал на одном самолёте с контуженным маккУйном, мозги отбиты так же, как и у покойничка!Сенатор Грэм: 72 ...

"Остановись, они мертвы": Чемпион спас 20 человек, совершив невозможное

"Остановись, они мертвы": Чемпион спас 20 человек, совершив невозможное

Мужчину, с видимым трудом преодолевавшего свой отрезок эстафеты, зовут Шарваш Карапетян. Он пловец-подводник, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, 11-кратный рекордсмен мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх