"Остановись, они мертвы": Чемпион спас 20 человек, совершив невозможное

Мужчину, с видимым трудом преодолевавшего свой отрезок эстафеты, зовут Шарваш Карапетян. Он пловец-подводник, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, 11-кратный рекордсмен мира.
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