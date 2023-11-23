Подростков задержали за нападение на нидерландского политика Боде

Patrick van Katwijk / NETHERLANDS OUT / Global Look Press В нидерландском городе Гронинген лидер правой партии "Форум за демократию" Тьерри Боде подвергся нападению, после чего были арестованы двое подростков.
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