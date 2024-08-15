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Военное обозрение

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Как союзники позволили немецкой армии спокойно уйти из Южной Франции

Как союзники позволили немецкой армии спокойно уйти из Южной Франции

80 лет назад началась операция «Драгун». Высадка войск антигитлеровской коалиции в Южную Францию. Союзники при поддержке партизан освободили Южную Францию, но дали немецким дивизиям уйти на восток.

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