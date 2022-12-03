Развилка, разделившая "единый народ"

Споры о том, единый ли мы с украинцами народ или не единый, будут продолжаться ещё долго. Действительно, с одной стороны, половина России имеет ближайших родственников на Украине и вся Украина имеет родственников в России Это ли не свидетельство «единонародности»? С другой, а как тогда объяснить, что большая часть «единого народа» на Украине, включая этнических русских, переехавших туда в первом поколении, настолько не считает себя «единым народом», что уже девять месяцев отстаивает свою позицию с оружием в руках? Тогда получается, всё же народ не единый, разные народы.