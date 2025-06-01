«Нет ни сил, ни средств»: Зеленский требует проведения новой операции на российской территории, Генштаб ВСУ выступает против

Зеленский требует проведения новой войсковой операции на территории России, Генштаб ВСУ выступает категорически против, аргументируя отказ недостаточными силами и отсутствием боевой техники для нового вторжения.
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