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Во Франции 24 школы подожгли или разграбили на фоне протестов

Во Франции 24 школы подожгли или разграбили на фоне протестов

Во Франции на фоне массовых протестов старшеклассников были подожжены или разграблены 24 учебных заведения.

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