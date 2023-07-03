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В Германии озвучили причину, по которой Запад окончательно разочаровался в Украине

В Германии озвучили причину, по которой Запад окончательно разочаровался в Украине

В газете Berliner Zeitung констатировали, что наступление ВСУ вызывает разочарование у западных странНемецкая газета Berliner Zeitung опубликовала статью Франца Бекки о реакции Запада на украинское наступление.

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