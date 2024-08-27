Диверсия на важнейшей стратегической базе НАТО в Норвегии, или приключения Петрова и Боширова в Скандинавии

Как много нового мы узнаем лишь через месяцы после того, как оно уже произошло и часто удивляемся, насколько далеки наши наивные представления от понимания истинных масштабов нынешнего противостояния в мире.
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