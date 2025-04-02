В Германии подняли вопрос о законности конфискации российских активов в пользу Украины

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с запросом о правомерности конфискации российских государственных активов в пользу Украины.
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