Белоусов отдал долгожданный приказ: Начался массированный удар по Украине. В небе рои дронов и "Кинжалов"

"РВ": Начался массированный удар ВС России. Ракеты и дроны летят на запад Украины.По информации "Военкоров Русской Весны", вооружённые силы России начали наносить массированные комбинированные удары по Украине.
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