АдГ раскритиковала налог на сахар: цены в ФРГ вырастут в 2027

Партия "Альтернатива для Германии" выступила против введения канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем нового налога на сахар, который начнёт действовать с 2027 года.
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