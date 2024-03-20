Новости Китая 20.03.2024

Короткие новости Китая за 20 марта 2024 года. 1. Си Цзиньпин посетил Чаншу в провинции Хунань в центральном Китае Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник проинспектировал Чаншу, столицу провинции Хунань в центральном Китае.