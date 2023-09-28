Нарышкин назвал мечты Запада о стратегическом поражении РФ абсурдными

Существование у РФ ракетно-ядерного щита делает мечты Запада о стратегическом поражении абсурдными, заявил 28 сентября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на открытии выставки «Эффект Курчатова – Александрова» в Государственном центральном музее современной истории России.
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