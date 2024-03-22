Политолог назвал слова Трасс о «любых тактиках против РФ» операцией ЦРУ

Американский политолог Скотт Беннет 22 марта в беседе с «Известиями» назвал слова экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, пожелавшей, чтобы США позволили Украине применять «любые тактики и оружие» против РФ, заранее спланированной Западом тактикой.
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